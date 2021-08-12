РИАМО - 12 авг. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплаты медработникам, работающим с зараженными коронавирусом, выделят еще 46,3 млрд рублей, сообщает kp.ru.

Средства поступят из резервного фонда правительства страны. Они обеспечат выплаты до ноября 2021 года.

Решение о продлении выплат кабинет министров принял в пятницу в рамках заседания.

Доплаты медработника, находящимся в контакте с зараженными коронавирусом, ввели в апреле 2020 года. В октябре того же года их заменили ежемесячными выплатами.

Деньги будут выплачиваться до 31 декабря. Размер выплат зависит от количества фактических нормативных смен, отработанных специалистом.

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