РИАМО - 12 авг. Президент РФ Владимир Путин отметил успех сборной страны на 53-й Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Токио, команда завоевала золотые медали. Об этом сообщает Nation News.

Глава государства уточнил, что участникам олимпиады пришлось потрудиться, чтобы добиться такого яркого успеха.

Он добавил, что в борьбе с соперниками россияне показали глубокие знания химии, а еще умение нестандартно мыслить.

Президент выразил слова благодарности учителям и наставникам победителей олимпиады, а еще назвал их упорную работу и педагогический талант безусловными слагаемыми достижений россиян на олимпиаде.