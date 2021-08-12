РИАМО - 12 авг. Жителям РФ напомнили, что перед поездкой в отпуск следует проверить наличие документов и денег, сообщает Nation News.

Нужно удостовериться в их наличии повторно перед выходом из дома в путь. Как правило, в путешествии достаточно иметь при себе один из паспортов: за рубежом домашний паспорт путешественнику понадобится только в случае утери заграничного, но даже в подобной ситуации без него получится обойтись.

Еще перед поездкой обязательно нужно уточнить условия пользования банковской картой за границей — иногда в банке просят предоставить сведения, в какие сроки и в какую именно страну планируется поездка.

А вот много шампуня и мыла брать с собой не обязательно, так как моющие принадлежности обычно предоставляются в гостиницах.

Много гаджетов с собой также брать не следует, мобильного телефона и зарядки к нему будет достаточно. Еще следует уточнить условия роуминга своего оператора для конкретной страны. Не лишним будет узнать о стоимости местной сим-карты и доступе в интернет через нее.

Однако прежде всего в путешествии нужно позаботиться о своем комфорте, поэтому много одежды брать не стоит. Пусть в сумках останется место для покупок и подарков.