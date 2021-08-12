РИАМО - 12 авг. Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более 126 тыс. земельных участков с начала года для выявления нарушений законодательства, неиспользования земель, нецелевого использования, самозахвата и обнаружения очагов борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«В этом году муниципальный земельный контроль Подмосковья бьет собственные рекорды. В первом квартале земельному контролю удалось охватить осмотрами 33,5 тыс. участков, во втором - 73,5 тыс., а за июль и начало августа осмотрены 19 тыс. земель. Нарушения выявлены на 45,8 тыс. участках», — сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, из 45,8 тыс. участков с нарушениями, неиспользование земли зафиксировали на 34,9 тыс. участков, наличие борщевика обнаружили на 7,3 тыс. участках. Правообладатели только 2 тыс. из этих участков принимают меры по ликвидации опасного сорняка, нецелевое использование земли обнаружили на более чем 6,1 тыс. участков, на 2,5 тыс. участков замечены признаки порчи земель, на 1,36 тыс. – самозахват.

Министр назвала городские округа-лидеры региона, в которых осмотрено наибольшее число земельных участков. Так, земинспекторы Солнечногорска осмотрели 8,8 тыс. участков, Раменского округа – более 6,9 тыс., Щелкова – 5,67 тыс., Клина – 5,6 тыс., Домодедова – 5,27 тыс., Ступина – 5,25 тыс., Воскресенска - более 5 тыс., Дмитровского округа - 4,8 тыс.