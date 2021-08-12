РИАМО - 12 авг. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков отметил, что избавиться от телефонной зависимости можно с помощью ограничения времени, которое пользователь проводит в соцсетях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что в последние годы люди все больше времени проводят за экранами различных гаджетов, а поэтому реже общаются с родными и друзьями, пропускают важные события. Также есть случаи, когда, засмотревшись в экран смартфона, человек попадал под проезжающее авто.

Он отметил, что подростки безопасно могут проводить у экранов гаджетов - 3 часа, взрослые — не более 5 часов в день. Также нужно делать перерывы каждые 20–30 минут.

«Чтобы избавиться от этой зависимости, в первую очередь нужно оценить время, затрачиваемое на просмотр контента в устройстве. Проверить это можно при помощи специальных приложений, замеряющих активное время работы тех или иных программ, а в некоторых планшетах и смартфонах эта функция входит в настройки», - сказал Кувиков.

При избавлении от телефонной зависимости человек должен честно ответить на вопрос: зачем нужен гаджет. Если большая часть времени тратиться на просмотр лент и новостей в соцсетях, то следует стоит серьезно пересмотреть данную привычку. Если же использование смартфона является частью работы, то необходимо установить лимиты, а после рабочего дня отвлечься на кафе, кино, прогулку в парке с друзьями.

Кувиков посоветовал провести «ревизию подписок и друзей». Часто люди подписываются на известного блогера или сообщество только потому, что им понравился один пост. Также пользователи нередко добавляют в друзья незнакомцев, которые могут оказаться рекламными ботами. При этом любая подписка засоряет ленту.

«Безжалостно удаляйте все, что потеряло для вас актуальность и было отложено на всякий случай. После такой генуборки вы станете получать больше интересной и полезной для вас информации и, возможно, будете меньше задерживаться в Сети», - посоветовал эксперт.

Он еще рекомендовал использовать неудобные и длинные пароли, тогда пользователю будет лень вводить их каждый и он будет реже проверять уведомления. Также можно попробовать поставить сложный графический ключ на экране блокировки.

Кувиков посоветовал использовать приложения-блокираторы: Freedom, OFFTIME или Flipd, которые заблокируют доступ к другим приложениям и веб-сайтам и не позволят отвлечься на соцсети, а также отключат уведомления во всех неважных приложениях.