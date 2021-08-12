РИАМО - 12 авг. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале, что решение ВОЗ давать новым штаммам коронавируса имена созвездий говорит о том, что человечество будет жить с данной инфекцией очень долго, сообщает Газета.ru.

Специалист считает, что Covid-19 будет мутировать и дальше, вплоть до того, что для названий новых штаммов не хватит всех букв греческого алфавита.

Мясников выразил удивление тому факту, что на данный момент почти полностью отсутствует информация об инфицировании гриппом. При том, что его выявляли у четверти заболевших в первую волну коронавируса.

«Я больше чем уверен, что похожая картина будет и в грядущий осенне-зимний период», - подчеркнул врач.

По словам специалиста, внимание человечества будет приковано к коронавирусу до тех пор, пока его не заменит другая инфекция с высоким процентом летальных исходов.

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