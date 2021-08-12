РИАМО - 12 авг. Задать вопросы о проведении сельскохозяйственной микропереписи в Московском регионе, а также проверить личность переписчика можно по телефону горячей линии Мосстата: 8 (495) 366-65-27, сообщается на сайте ведомства.

Также на вопросы отвечают по горячим линиям в городских округах Подмосковья и округах столицы.

Одной из категорий объектов проводимой микропереписи являются хозяйства жителей, к которым относятся личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан в сельских населенных пунктах.

По данным Мосстата в прошлом году хозяйства жителей Подмосковья произвели 5220 тонн мяса крупного рогатого скота, что составляет 17,7% от общего объема продукта в живой массе, свиней – 2929 тонн (4,6% от общего объема), овец и коз – 1410 тонн (49% от общего объема), птицы – 4869 тонн (2,2% от общего объема).

В хозяйствах также популярно разведение кроликов. За прошлый год в них произвели 65,3% от общего объема поголовья этих животных или свыше 753 тонн в живой массе.

В результате сельскохозяйственной микропереписи в этом году можно будет подробно узнать о состоянии хозяйств населения региона.