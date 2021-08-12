РИАМО - 12 авг. Не у всех есть время на походы по магазинам и самостоятельное приготовление пищи. Занятые люди могут заменить домашний рацион доставкой почти готовой здоровой еды, считает врач-диетолог Татьяна Залетова.

Она подчеркнула, что готовя пишу самостоятельно человек может контролировать ее состав, а также количество соли и специй в блюдах.

Если такой возможности нет, лучше выбирать комплекты ингредиентов, которые может привезти доставка, а из них уже делать ужин.

«Сервисы доставки готовой и здоровой еды – это хороший выход для людей, которые не успевают готовить самостоятельно. Они подходят для людей, которые интенсивно работают. Эти сервисы позволяют составить рацион, учитывая калорийность продуктов и другие параметры», - рассказала Залетова в интервью радио Sputnik.

В доставке встречаются рационы для людей с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Также, если вы хотите снизить вес, то вы будете получать набор продуктов с заданной калорийностью», – отметила Залетова.

Однако есть и свои минусы у такого подхода – высокая цена.

«Несомненно, качественная и уже приготовленная для вас еда будет дороже, чем если вы готовите ее самостоятельно. Если компания предлагает готовую еду за более низкую цену, чем вы сами могли бы потратить на полезные продукты для готовки, то стоит задуматься о качестве и составе этой еды», - обратила внимание Залетова.