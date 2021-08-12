РИАМО - 12 авг. Днем в четверг на улице Миклухо-Маклая в столице столкнулись 3 автомобиля такси, пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

На месте аварии работал расчет аварийно-спасательного отряда №8 столичного Пожарно-спасательного центра. Специалисты огораживали место ДТП.

Сейчас все последствия дорожной аварии на улице ликвидировали.