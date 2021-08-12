РИАМО - 12 авг. Певица МакSим (Марина Максимова), которую недавно перевели из реанимации в обычную палату, соблюдает постельный режим, так как ее организм еще ослаблен, сообщает Федеральное агентство новостей.

Звезда провела в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы больше месяца. Теперь ее ждет долгое восстановление, отметил представитель певицы.

Сейчас МакSим разговаривает и передвигается самостоятельно, однако нагрузки ей запрещены.

После перевода из реанимации певица разместила в Instagram пост со словами благодарности своим фанатам, которые поддерживали ее все это время. Она также искренне поблагодарила медиков за спасение ее жизни.