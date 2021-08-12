РИАМО - 12 авг. В жилом квартале «Одинцово-1» в Одинцовском округе завершилось строительство школы на 1160 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на ввод общеобразовательного учреждения в эксплуатацию. Застройщик возвел объект за счет внебюджетных источников финансирования. Его строительство длилось чуть больше 2 лет.

Трехэтажное здание новой школы общей площадью более 15 тыс. кв. метров на улице Ракетчиков вмещает в себя 47 классов. Учреждение откроет свои двери 1 сентября для воспитанников в возрасте от 6 до 15 лет.

Помимо учебных классов и групп продленного дня в школе расположились методические кабинеты, лабораторные и кружковые комнаты, библиотека и медиатека с интерактивным оборудованием, два спортивных, музыкальный и актовый залы, столовая и медблок.

На прилегающей территории разместились детские игровые и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха. При проектировании школы учитывались потребности людей с ограниченными возможностями здоровья — входы расположены на уровне земли, предусмотрены пандусы и поручни, а в спортивных и актовых залах школы есть специальные места для маломобильных граждан.

«Одинцово-1» – это 32 жилых корпуса переменной этажности от 18 до 25 этажей, 2 школы по 1 160 мест каждая, 8 детских садов суммарной емкостью 1120 мест, современные детские и спортивные площадки, зеленые дворы-парки, пешеходные бульвары и зоны для отдыха.