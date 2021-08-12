РИАМО - 12 авг. Председатель организации «Молодежь Справедливой России» в Подмосковье Сергей Жильцов стал одним из победителей конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он предложил способы сокращения сроков строительства, сообщает сайт регионального отделения партии.

За время работы Жильцов участвовал в строительстве свыше 300 объектов здравоохранения, образования, жилищного и социального-культурного и социального назначения, а также медцентров для лечения пациентов с коронавирусом, построенных в рекордные сроки.

Для сокращения сроков строительства Жильцов предложил использовать современные технологии и лучшие практики проектного управления.

Их внедрение в свою очередь потребует обеспечения своевременного технологического присоединения объектов строительства к инженерным сетям.

Для решения этой проблемы член «Молодежи Справедливой России» предложил прежде всего упростить торгово-закупочные процедуры для сетевых и ресурсоснабжающих организаций, снять ограничение на технологическое присоединения 2 и более объектов на одном участке, сделать стороны взаимно ответственными за нарушение сроков, а также внес ряд других идей.

Жильцов рассчитывает, что его предложения услышат и воплотят в жизнь. Он также вышел в финал трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России».