РИАМО - 12 авг. Полностью восстановлено движение транспорта на улице Миклухо-Маклая, днем в четверг там автомобиль въехал в остановку. В результате ДТП пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта на время работы оперативных служб перекрывали по одной стороне улицы в сторону Ленинского проекта.

Водитель, виновный в ДТП, был сильно пьян. Медосвидетельствование показало 1,058 промилле.

В результате аварии пострадала 61-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали.

Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>