РИАМО - 12 авг. Министерство общественного питания предложили создать в ЛДПР. Оно будет следить за качеством выпускаемой и готовящейся продукции в точках общепита, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Депутат Госдумы от Московской области, председатель парламентского комитета по экономической политике Сергей Жигарев и председатель партии Владимир Жириновский вместе с делегацией ЛДПР посетили Клинский мясокомбинат – крупнейшее предприятие пищевой отрасли.

Депутаты встретились с сотрудниками комбината и познакомились с работой цехов. Особое внимание уделялось качеству продукции.

«В нашей стране работа множества людей связана со сферой питания. Социальные учреждения, здравоохранение, школы, дома отдыха, санатории, детские сады, армия… <…> Потому мы в ЛДПР и предлагаем создать министерство общественного питания — его работа поможет сделать еду наших граждан более здоровой и полезной», - отметил Жириновский.

Жигарев подчеркнул, что есть предприятия, в том числе Клинский мясокомбинат, где следят за качеством продукции.

«Но я полностью поддерживаю партийную инициативу о создании министерства, потому что вопрос продовольственной безопасности является стратегическим и качество продуктов в российских магазинах имеет первоочередное значение», - подчеркнул Жигарев.