РИАМО - 12 авг. С начала года энергетики Московской области расчистили более 2 тыс. га просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

С апреля текущего года фактическое выполнение расчистки составило 2,2 тыс. га при плане 4,2 тыс. га.

Очистка трасс ведется с применением подъемной и бульдозерной техники. Для автоматизации работ на участках с густой порослью используются мульчеры, которые перемалывают срезанные ветки и кустарники в щепу, что помогает снизить риск возникновения низовых пожаров.

Выполнение плана по расчистке просек является важной частью подготовки энергосетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

«По статистике значительная часть технологических нарушений на энергообъектах при неблагоприятных погодных условиях происходит из-за падения веток и деревьев на провода. Именно поэтому содержание воздушных линий электропередачи в нормативном состоянии на особом контроле», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На сегодняшний день энергетики ПАО «Россети Московский регион» завершают расчистку воздушных линий 6-20 кВ в деревнях Володькино, Мураново, Доброе, Грибаново округа Пушкинский. Специалисты АО «Мособлэнерго» проводят работы на просеках воздушных линий 0,4-10 кВ в Раменском, Домодедове, Ступине и Егорьевске.