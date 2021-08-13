РИАМО - 13 авг. До конца 2021 года на юго-западе Москвы завершится реконструкция подстанции «Битца». В результате ее мощность возрастет в 5 раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Питающий центр подстанции в рамках реконструкции переведут на более высокий класс напряжения – 220 кВ.

«Это позволит подключать новых абонентов и в целом повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО. Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов», – объяснил Бирюков.

Для увеличения мощности было построено еще одно здание подстанции. В нем установили основную часть электротехнического оборудования, а также смонтировали и провели тестирование силовых трансформаторов.

«Сейчас полная мощность силовых трансформаторов подстанции «Битца» составляет 126 МВА, после реконструкции она увеличится в 5 раз – до 600 МВА», – подчеркнул Бирюков.

Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы. Специалисты монтируют инженерные системы. Между новым и старым зданиями сделали переходную галерею.

«Дополнительно будут проложены кабельные линии общей протяженностью 12 км», – добавил Бирюков.

Он отметил, что подстанция расположена на особо охраняемой природной территории «Битцевский парк». Для того, чтобы не повредить природе, при реконструкции применяют технические решения, минимально воздействующие на окружающую среду.

Так, на обновленном питающем центре будут установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью. Она обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.

Бирюков подчеркнул, что реконструкцию подстанции проводят, не отключая потребителей. Энергоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме.