РИАМО - 12 авг. Оптовая цена автомобильного топлива марки Аи-92 в ходе торгов товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд и составила более 58 тыс. рублей за 1 тонну, передает kp.ru.

Цена Аи-92 по территориальному индексу на торгах в четверг увеличилась на 0,82%.

Кроме того, на 0,79% увеличилась стоимость бензина Аи-95. Теперь она составляет 59,4 тыс. рублей за 1 тонну.

А дизельное топливо подешевело: за тонну просят примерно 51 тыс. рублей, это на 0,42% меньше его стоимости до начала торгов.