РИАМО - 12 авг. Одинцовская областная больница – одна из передовых в Московской области по оказанию онкологической помощи, в ней на учете состоят свыше 10 тыс. человек, сообщается на официальном портале Минздрава об онкопомощи.

«Наиболее важный для пациентов показатель – это доступность медицинской помощи, особенно для тех, у кого онкологическое заболевание. Одинцовский ЦАОП имеет серьезное оснащение, благодаря чему пациент может быстро обратиться к врачу по месту жительства и пройти обследования для определения точного диагноза», – сказал заместитель главврача Одинцовской областной больницы по онкологии Иван Каприн.

Он добавил, что в составе Центра онкопомощи работает дневной стационар на 10 коек, где пациентам проводят лекарственную противоопухолевую терапию.

Современное оборудование позволяет врачам Одинцовской больницы проводить малоинвазивные хирургические вмешательства и выполнять сложные операции, при которых необходима высокая точность

Также в больнице имеется отделение противоопухолевой лекарственной терапии с паллиативной медпомощью. В него направляют пациентов для проведения более сложных схем лекарственной терапии, которые нельзя провести в условиях ЦАОП, и паллиативных пациентов.

«Центр амбулаторной онкологической помощи и онкологические отделения Одинцовской областной больницы тесно связаны между собой. Благодаря этому возможности по оказанию онкопомощи значительно расширяются. В больнице развернуты 20 коек в отделении хирургических методов лечения», – пояснил Иван Каприн.

Он подчеркнул, что основная задача врачей больницы на сегодня – проводить операции так, чтобы качество жизни пациентов было высоким, и после всех манипуляций пациент быстрее восстанавливался и мог вернуться к нормальной жизни в максимально короткие сроки.