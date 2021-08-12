РИАМО - 12 авг. Неизвестные заперли в доме на территории СНТ в новой Москве пожилых брата и сестру и подожгли здание, мужчина 1944 года рождения выжил, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Пенсионер смог выбраться и был доставлен в одну из столичных больниц. Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.

Женщина 1946 года рождения скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят комплекс следственных действий, который направлен на установление местонахождения лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.