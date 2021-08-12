РИАМО - 12 авг. Информация о смерти пожилой женщины после въезда авто в остановку на улице Миклухо-Маклая в столице оказалась ложной, пострадавшая находится в больнице, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Днем в четверг пьяный мужчина за рулем Skoda выехал на тротуар и врезался в остановку возле РУДН. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются специалистами.

В результате ДТП 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка были госпитализированы. У пожилой пациентки диагностировали травматическую ампутацию голени, у девушки - закрытый перелом стопы.

Медэкспертиза выявила у водителя 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением.

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