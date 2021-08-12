РИАМО - 12 авг. Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин и Светлана Бессараб заявили, что включение армейской службы в стаж позволит мужчинам решить проблему накопления нужного стажа для досрочной пенсии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

На пенсию досрочно могут выйти женщины, накопившие 37 лет стажа, и мужчины с 42-летним стажем. При этом они не могут быть моложе 55 и 60 лет соответственно. В стаж входят и периоды нетрудоспособности.

«Будет вполне логично, если включить в этот же стажевый период службу в армии. Служить своему Отечеству — самое благородное призвание, которое только дано мужчине», - подчеркнула Бессараб.

Она считает, что россияне оценят изменения. Это решит проблему тех, кто отслужил 2 года в армии, потом работал непрерывно, а к 60 годам не накопил стажа в 42 года.

Депутат Олег Шеин отметил, что срочную службу убрали из стажа 20 лет назад, а поправки до недавнего момента отклонялись.

«Понятно, что этот законопроект будет принят. Если инициатива так публично озвучивается, то, конечно, она будет принята», - заявил Шеин.

Если документ примут, то поправки вступят в силу 1 января 2022 года. А значит уже в следующем году те, кому срока службы хватит, чтобы дойти до 42 лет стажа, выйдет на пенсию в 60 лет.