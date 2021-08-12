РИАМО - 12 авг. Завершилось строительство научно-производственного комплекса «Энкор» на Новом шоссе в Дубне, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Строительство объекта велось в графике, по итогам проверки, которая завершится 20 августа, в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

На объекте будут производить термостатичные контейнеры, предназначенные для распределения и преобразования энергии, распределительные щиты и ящики, комплектные трансформаторные подстанции, электроприборы, предназначенные для систем движения метро.

Открытие предприятия позволит создать порядка 240 новых рабочих мест.