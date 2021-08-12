РИАМО - 12 авг. 61-летняя женщина, которая пострадала в результате въезда автомобиля в остановку на улице Миклухо-Маклая в столице, скончалась в больнице, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее погибшую доставили в больницу вертолетом с диагнозом «травматическая ампутация голени».

Ее 16-летняя внучка госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом стопы.

Водитель Skoda в состоянии алкогольного опьянения наехал на тротуар и врезался в остановку возле РУДН. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются специалистами.

Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>