РИАМО - 12 авг. Комитет по туризму Подмосковья приступает к отбору заявок на получение гранта для НКО, не являющихся казенными учреждениями, на развитие туризма в Подмосковье в 2021 году. Основная цель субсидирования – привлечение турпотока в регион, сообщает пресс-служба комитета.

Грант выделяется из бюджета Московской области. Его предоставляют на основании соглашения комитета с НКО, заключенного по форме.

Заявки принимаются с 16 августа по 16 сентября в комитете по адресу 143082, Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А.

Задать вопросы по заявке и отбору можно по телефону: 8(498)602-28-22 или электронной почте tourism@mosreg.ru.

В отборе могут участвовать только соответствующие требованиям НКО, перечень представлен в распоряжении комитета.

Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям отбора.