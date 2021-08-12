РИАМО - 12 авг. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве опечатали две кальянные на Пролетарском проспекте и улице Корабельной, сообщается на сайте ведомства.

Несмотря на действующий запрет на курение кальянов в общественных местах, введенный в столице, два заведения на юге города продолжали работать. Кроме того, в них выявлены нарушения действующих санитарных правил по профилактике коронавируса.

В частности, в заведениях предлагались для курения кальяны, а также имелись в наличии курительные смеси, на полу не было разметки для соблюдения соцдистанции.

В кальянных не было 5-дневного запаса дезинфицирующих средств, сотрудники заведения работали без масок, не были представлены документы о проведении дезинфекции вентиляции.

Всего за период действия ограничений в пандемию Covid-19 в мегаполисе приостановлена работа 161 кальянной, в том числе 101 заведения с начала года.

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