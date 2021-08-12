РИАМО - 12 авг. Вечером в четверг в авиагаванях столицы и Подмосковья отменили и задержали 46 вылетов и прилетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.

Во Внукове 12 рейсов задержали, еще 5 отменили. В Шереметьеве задержали 6 рейсов, отменили 1. В Домодедове 18 рейсов задержано, 2 отменено.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в авиагавани отменено 2 рейса, задержек нет.

Сведения о задержке и отмене рейса передаются пассажирам сотрудниками авиакомпаний или аэропортов непосредственно в самой воздушной гавани.