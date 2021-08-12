РИАМО - 12 авг. В Telegram-канале столичной прокуратуры опубликован момент въезда пьяного водителя в остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве.

На видео видно, как автомобиль сначала выезжает на тротуар, а затем влетает в остановку общественного транспорта.

Женщину зажало между машиной и остановкой. Ее госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени». У второй пострадавшей – 16-летней девочки – диагностирован закрытый перелом стопы. Ее также доставили в больницу.

Водитель машины был сильно пьян. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

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