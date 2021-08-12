РИАМО - 12 авг. В Крылатском завершается благоустройство сквера, расположенного вблизи библиотеки Анны Ахматовой. Здесь реконструировали площадку для отдыха и установили садовые диваны, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На 2 детских площадках установили новые качели, обустроили песочный дворик, многоуровневый лабиринт, детский телеграф и игровые комплексы для развития моторики рук.

Рабочие восстановили дороги и тропинки, установили новые опоры освещения и сделали веревочный лабиринт.

Кроме того, в сквере обновили газоны и высадили более 600 кустарников, а также разбили цветники.

В ближайшее время на территории установят сцену, где будут проводиться праздничные мероприятия.