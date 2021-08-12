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|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+23˚C … +25˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+24˚C … +26˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
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