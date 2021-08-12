РИАМО - 12 авг. Женщину, которую зажало между машиной и остановкой в результате ДТП на улице Миклухо-Маклая, госпитализировали в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

У 16-летней девочки – второй пострадавшей – диагностирован закрытый перелом стопы. Ее также доставили в больницу.

Пострадавшие приходятся друг другу бабушкой и внучкой. Они получили травмы, когда автомобиль въехал в остановку возле общежития РУДН в Оборучевском районе Москвы.

Водитель машины был сильно пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>