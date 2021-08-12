РИАМО - 12 авг. В заседании жюри практикума по современной деревянной архитектуре приняла участие главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. Она познакомилась с проектами участников фестиваля «Древолюция», который проходит в Коломне, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Мероприятие проходит в усадьбе архитектора Алексея Бавыкина. Его участники – студенческие команды – проектируют и строят архитектурные объекты из дерева. Прежде чем начать строительство, они утверждают проект у авторитетного жюри.

Помимо Кузьминой, в экспертную комиссию входят архитекторы Николай Белоусов, Алексей Бавыкин, Александр Бродский, Николай Лызлов, Тотан Кузембаев, Сергей Скуратов, Алексей Розенберг, скульпторы Кирилл Александров и Сергей Антонов.

«Тема фестиваля в этом году – «Тропа» – мне кажется особенно актуальной: это возможность поразмышлять над вектором движения архитектуры в сторону «зеленого» строительства, взаимоотношений архитектуры и природы. Для Московской области это, безусловно, актуально, поскольку регион обладает уникальным природным и культурным наследием», - отметила Кузьмина.

Она подчеркнула, что такие фестивали рассматриваются в качестве источников новых идей и творческого взаимообмена.

На площадке мероприятия создадут объекты «Восход», «Диафрагма», «Омут», «Спица» и другие строения. А еще деревянную часовню, ее возведут этим летом.

Фестиваль «Древолюция» проводится в Подмосковье с 2003 года. Прежде чем стать его участниками студенты профильных вузов проходят отбор. В этом году их 26 человек. Также мероприятие посещают представители плотницких династий из столицы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Твери.

В программу мероприятия включены кинопоказы, встречи с известными архитекторами, выставка и практикум.

Организуют фестиваль «Архитектурная мастерская Белоусова» и «Алексей Бавыкин и Партнеры» при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре области, союза архитекторов России, а также благотворительного фонда «Коломенский Кремль».