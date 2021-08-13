РИАМО - 13 авг. На территории столичной ВДНХ с пятницы откроется сезон вечерних экскурсий, продолжительность прогулок будет 1,5-2 часа, сообщает пресс-служба выставки.

По пятницам и средам гости могут посетить интеллектуальную прогулку «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей», начало в 19:30. По субботам и воскресениям для посетителей будут проводить экскурсию «Вечерние огни ВДНХ», начало в 20:30.

Все желающие смогут увидеть территорию выставки в новом облике: с подсветкой известных памятников и фонтанов, иллюминацией, а также интересным рассказом гида.

В рамках прогулки «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей» можно будет изучить экспозицию Музея выставки, там находятся архивные киноленты, также можно представить облик ВДНХ во времена СССР. Еще гости смогут погулять по территории, посмотреть исторические павильоны и фонтаны в современном виде, узнать интересные факты из истории выставки.

На прогулке «Вечерние огни ВДНХ» экскурсовод поведает о главных достопримечательностях территории, полюбоваться которыми можно в свете заходящего солнца. В маршрут прогулки включены арка Главного входа ВДНХ, фонтаны и исторические павильоны.

Стоимость экскурсии «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей» - 450 рублей, прогулки «Вечерние огни ВДНХ…» - 300 рублей. Купить билеты можно в кассах и на сайте выставки.