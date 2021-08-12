РИАМО - 12 авг. Водитель автомобиля, въехавшего в остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Дептранс Москвы.
Медосвидетельствование показало содержание 1,058 промиле. Это значит, что автомобилист был сильно пьян.
ДТП произошло в районе 17:07 недалеко от общежития РУДН в Обручевском районе. В результате происшествия пострадали 2 человека: бабушка и внучка. Их госпитализировали.
На месте работают оперативные службы.
Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>
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