РИАМО - 12 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов навестил семью Воропаевых из Звенигорода. Он подарил будущему первокласснику Платону Воропаеву рюкзак со школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказал глава округа, с этого года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева детям из семей с трудной жизненной ситуацией помогают подготовиться к 1 сентября – для этого необходимо оставить заявление через портал государственных и муниципальных услуг региона.

В рюкзак вошли: альбом, цветная бумага, подставка для книг, тетради, пенал, пластилин, обложки для тетрадей.

«От губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева передал будущему первокласснику Платону Воропаеву и его маме подарок к школе. Это удобный ортопедический рюкзак с набором основных школьных принадлежностей – тетрадей, обложек, ручек и других нужных предметов. От имени губернатора и от себя лично пожелал маленькому Платону успехов в учебе, поздравил с началом нового учебного года», – сказал Андрей Иванов.

Он добавил, что скоро юный житель Звенигорода впервые сядет за школьную парту.

«Это очень важное, памятное событие – впереди новые знания, интересные предметы, знакомство с учителями и одноклассниками», - уточнил глава муниципалитета.

На сегодняшний день от Одинцовского округа поступило свыше 120 заявок на получение школьных наборов. Кроме того, каждой семье, где ребенок готовится пойти в первый класс, положена единовременная президентская выплата в размере 10 тыс. рублей. Подать заявление на ее получение можно на портале госуслуг до 1 ноября.