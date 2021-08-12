РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В октябре в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи откроют долгожданный скейт-парк, сообщается на сайте администрации округа.

Скейт-парк был вписан в план масштабной реконструкции любимого мытищинцами общественного пространства благодаря инициативе активных жителей.

По словам главы округа Виктора Азарова, открытие объекта станет главным событием в рамках первого этапа реконструкции. На данный момент работы продолжаются.

«Залита подпорная стена, выполнена отсыпка профилей наклонных и радиусных поверхностей. Выполняется установка металлических закладных деталей скейт-парка и армирование поверхностей», – сказал руководитель компании-подрядчика ООО «ФЕДЕРАЛЬ» Александр Кокшаров.

Он уточнил, что покрытие скейт-парка будет выполнено из высокопрочного бетона и доведено до гладкого ровного состояния. Дизайн объекта разрабатывался с учетом пожеланий местной инициативной группы.