РИАМО - 12 авг. Видео с места происшествия, где автомобиль въехал в остановку у дома 7 по улице Миклухо-Маклая, опубликовал департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

ДТП произошло возле общежития РУДН в Обручевском районе. В результате столкновения между машиной и остановкой зажало женщину.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе аварийно-спасательный автомобиль ПСО #203 пожарно-спасательного центра. Они с помощью троса отбуксировали машину и освободили пострадавшую. Ее доставили в больницу вертолетом.

Ее 16-летнюю внучку, также пострадавшую в ДТП, забрала скорая помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.