РИАМО - 12 авг. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в вечерний час пик, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы отмечаются на северо-востоке, севере, западе, юге и юго-востоке МКАД, сильно перегружены машинами Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Сложная ситуация сложилась в центре Москвы. Заторы образовались на Бульварном кольце, около станций метро «Лубянка», «Библиотека им. Ленина», «Китай-город», на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы.

К 20 часам заторы уменьшатся до 5 баллов, а к 21 часу загруженность дорог прогнозируется в 4 балла.