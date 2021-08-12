РИАМО - 12 авг. Столичный аэропорт Шереметьево договорился о покупке контрольного пакета акций (75%) крупнейшего российского туристического оператора «Библио-Глобус», сообщает РБК.

Как уточнила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова, завершение данной сделки запланировано на конец сентября текущего года. Финансовые условия покупки не раскрываются.

«Туроператор БГ», который является основным юрлицом «Библио-Глобуса», полностью принадлежит Юлии Туголуковой.

Туголукова продолжит возглавлять совет директоров туроператора после продажи, сообщил источник издания. Вырученные от продажи средства могут пойти на развитие других проектов.

Юлия Туголукова вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году создала «Библио-Глобус», которой на сегодняшний день является крупнейшим оператором внутреннего туризма в РФ.