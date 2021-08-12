РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В Подольске выполнили 70% от запланированного объема работ по объектам и сетям теплоснабжения в ходе подготовки к отопительному сезону, сообщил глава округа Николай Пестов.

Теплоснабжающие организации Подольска продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день по объектам и сетям теплоснабжения выполнили 70% от запланированного объема работ. Это экспертное обследование оборудования котельных, текущий и капитальный ремонт котлов, дымовых труб, циркуляционных насосов и другие.

Провели гидравлические испытания теплосетей 63 котельных и 39 центральных тепловых пунктов. Выявили 26 прорывов, из них 23 устранили, на остальных идут ремонтные работы, после окончания которых проведут повторные гидравлические испытания. Заменили 5,5 км труб.