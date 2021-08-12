РИАМО - 12 авг. До 25 декабря продлен Всероссийский детский конкурс видеороликов I am a video monster, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Анастасия».

Главной целью конкурса является выявление одаренных, талантливых и креативных людей.

Основные условия участия: возраст от 12 до 17 лет, наличие смартфона. Тематика видеоролика – видео-резюме юного конкурсанта до 3 минут любого жанра, в котором участник должен креативно ответить на вопрос «Почему именно я должен стать победителем конкурса I am a video monster».

Победитель конкурса получит приз – бесплатное обучение в авторской широкопрофильной онлайн школе российского клипмейкера Ирины Мироновой. Заявки можно отправлять на электронной почте: videomonster@anastasiafond.ru.

Заявки в рамках 2 потока принимаются до 20 сентября, 3 потока – до 20 октября, 4 потока – до 20 ноября, 5 потока – до 20 декабря. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.