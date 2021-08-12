РИАМО - 12 авг. В Московской области продолжают вручать подарки участникам конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», жителям первого подъезда в д. 14 по ул. Михалевича в Раменском подарили турпоездку в Коломну. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Жители этого подъезда украсили стены арт-иллюстрацией.

Целый день победители гуляли по атмосферным местам Коломны и изучали достопримечательности, главной из которых является частично сохранившийся кремль, созданный в XVI веке.

В ходе экскурсии жители Раменского посетили музеи «Калачная», «Дом самовара», музейную лавку, улиточную ферму и питомник крокодилов. Приятным завершением тура стала дегустация коломенской пастилы.

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» сплотил соседей, поэтому после совместной турпоездки остались только позитивные эмоции. Взрослым и детям очень понравилась сказочная атмосфера старинного подмосковного города.

С 2016 года в регионе было отремонтировано 88 тыс. подъездов, в том числе 5,4 тыс. в этом году.

Ежегодный конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».