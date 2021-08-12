РИАМО - 12 авг. Московский метрополитен начинает обновление технологий на турникетах. После проведения работ у них появится больше возможностей, проход в метро станет быстрее и удобнее, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На всех станциях подземки появятся современные контроллеры зон проходов. Это та самая часть турникета, к которой пассажиры прикладывают «Тройку» или банковскую карту для оплаты входа.
Новые контролеры будут быстрее считывать карту, а еще смогут принимать оплату без разблокировки смартфона.
Кроме того, их установка позволит в дальнейшем внедрить способы оплаты по QR-коду, а также увеличить зону действия виртуальной карты «Тройка».
Современные контролеры имеют выразительный дизайн, у них понятный интерфейс, большой цветной LED-экран и мишень для прикладывания карты хорошо видна на контрастном фоне.
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