РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. В Королеве в этом году отремонтируют территории 8 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Королеве приступили к ремонту территорий медицинских учреждений. В микрорайоне Первомайский работы прошли на территории поликлиники №3 и Первомайского хосписа. На подходе к нему помимо замены асфальта также сделали тротуар. Общая площадь работ составила 295 кв. м.

«Всего в этом году в Королеве отремонтируют территории 8 медицинских учреждений, что сделает комфортным передвижение более 200 тыс. жителей округа и повысит доступность медучреждений для маломобильных граждан», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что общая площадь работ составит свыше 10,2 тыс. кв. м. Ремонт территорий завершится в октябре.

Планируется обновить покрытие на территории 3 филиалов ГБУЗ МО «Королевская городская больница», расположенных на улице Дзержинского, проспекте Космонавтов и улице Пионерской в микрорайоне Юбилейный.

Кроме того, работы выполнят у Королевской стоматологической поликлиники на улице Октябрьской, у детского психоневрологического санатория на улице Кирова и у Противотуберкулезного диспансера на Калининградской улице.

Всего в Подмосковье запланировано отремонтировать территории 189 больниц и поликлиник. Ознакомиться с адресным перечнем ремонта территорий медучреждений на 2021 год можно по ссылке.