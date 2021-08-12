РИАМО - 12 авг. 61-летнюю женщину, пострадавшую в результате въезда автомобиля в остановку у дома 7 по улице Миклухо-Маклая в Москве, госпитализировали в больницу вертолетом. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Девочку 16 лет с переломами пальцев и ушибами увезла скорая помощь. По данным Госавтоинспекции Москвы, она приходится внучкой госпитализированной женщине.

ДТП произошло в районе 17:07. На месте аварии работают оперативные службы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На этой улице перекрыта 1 полоса в сторону Ленинского проспекта, в районе места происшествия образовалась пробка.

Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>