РИАМО - 12 авг. Прокуратура Москвы поставила на контроль проверку сотрудниками полиции ДТП на ул. Миклухо-Маклая в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

33-летний мужчина за рулем автомобилем Skoda наехал на остановку общественного транспорта.

В результате пострадали женщина 1960 года рождения и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке. Они госпитализированы.

На улице перекрыта 1 полоса в сторону Ленинского проспекта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе места ДТП образовалась пробка длиной свыше 630 м.

Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>