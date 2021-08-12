РИАМО - 12 авг. Прокуратура Москвы поставила на контроль проверку сотрудниками полиции ДТП на ул. Миклухо-Маклая в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
33-летний мужчина за рулем автомобилем Skoda наехал на остановку общественного транспорта.
В результате пострадали женщина 1960 года рождения и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке. Они госпитализированы.
На улице перекрыта 1 полоса в сторону Ленинского проспекта.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе места ДТП образовалась пробка длиной свыше 630 м.
Видео последствий ДТП с пострадавшими на остановке в Москве>>
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