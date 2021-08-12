РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В городском округе Люберцы провели рейд по предупреждению травматизма на железной дороге, жителям раздали памятки с разъяснением правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации совместно с представителями ОАО «РЖД» провели рейд на пешеходном переходе ж/д перегона Люберцы-2 – Яничкино Казанского направления МЖД (под эстакадой «Мальчики»). Они раздали жителям памятки с разъяснением правил безопасного нахождения на ж/д путях», - сказал заместитель главы администрации Николай Покацкий.

Он отметил, что при пересечении железнодорожных путей люди зачастую забывают о правилах безопасности и не замечают приближающегося поезда.

«Мы напомнили им о том, что безответственное поведение может привести к трагедии, и призвали быть более бдительными», - заключил Покацкий.