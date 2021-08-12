РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В микрорайоне Птицефабрика Люберец из-за вызванного дождями подмывания произошел обвал грунта на дороге, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации округа.

На территории микрорайона Птицефабрика проводятся работы по устройству наружных сетей. В связи с проливными дождями в четверг произошло подмывание грунта под одним из проездов к микрорайону, там обрушилась часть асфальтового покрытия.

На текущий момент проезд временно перекрыт, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Для безопасного прохода людей организована закрытая галерея к остановке маршрутного транспорта.

Работы по устройству сетей и восстановление проезда будут выполнены в течение 2 недель.

В соцсетях появилась информация, что в образовавшуюся яму частично провалился легковой автомобиль.