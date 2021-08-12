РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг посетил страусиную ферму в поселке Октябрьский в рамках проверки хода сельскохозяйственной микропереписи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Микроперепись проходит в Московской области с 1 по 30 августа. Ружицкий в рамках проверки хода ее проведения посетил ООО КФХ «Темп», хозяйство специализируется на разведении птиц.

«На территории городского округа Люберцы обследованию подлежат 2 080 личных подсобных хозяйств, 56 СНТ, 19 сельскохозяйственных организаций и 31 индивидуальный предприниматель. Сегодня мы посетили ООО КФХ «Темп». Хозяйство насчитывает порядка тысячи голов птиц, среди них – редкие в Подмосковье страусы Эму, павлины, куры, утки, цесарки, перепелки. КФХ реализует свою продукцию – яйца и мясо птицы – на территории Москвы и Московской области», – сказал Ружицкий.

ООО КФХ «Темп» работает в поселке Октябрьский с 2010 года.