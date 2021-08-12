РИАМО - 12 авг. Автомобиль въехал в остановку у дома 7 по улице Миклухо-Маклая в столице, пострадали несколько человек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, ДТП произошло в районе 17:07. По факту дорожной аварии начата проверка.

Детали произошедшей дорожной аварии уточняются. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке. На месте ДТП работают оперативные службы.

На улице перекрыта 1 полоса в сторону Ленинского проспекта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе места ДТП образовалась пробка длиной свыше 630 м.