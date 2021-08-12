В Московском регионе немало заброшенных и аварийных зданий, однако не все они пустуют. Во многие из них заселяются свободные художники, анархисты, люди, ищущие романтики, или те, кому некуда идти. Такие нелегальные общежития называют сквотами. Существуют они, как правило, от нескольких месяцев до года, после чего в их жизнь врывается полиция, и поселенцам приходится искать новый дом. Почему москвичи выбирают такой образ жизни и как устроен быт сквоттеров, узнала корреспондент РИАМО.

От Европы до России

По сути, сквоттинг — это самозахват заброшенного помещения людьми, не имеющими какого-либо разрешения на его использование. Обычно люди захватывали здания после войн или восстаний, поскольку у многих попросту не оставалось дома.

В 60-70-е годы XX века в сквоттинг вдохнули новую жизнь. Появление огромного количества сквотов и коммун в мегаполисах США и Европы совпало с расцветом культуры хиппи. В Париже, Брюсселе, Берлине, Барселоне, Амстердаме, Лондоне и других городах тысячи людей незаконно занимали помещения бывших фабрик, промзоны, заброшенные склады, старые казармы, разрушенные церкви и особняки.

Первые сквоты в СССР начали появляться в перестройку в крупных мегаполисах. В пустующие дома в основном заселялись художники, которым не хватало места для организации мастерских в тесных коммуналках. Обычно они переезжали в неработающие заводы, типографии, детские сады.

Один из первых советских сквотов так и назывался — «Детский сад». Он располагался в бывшем учебном заведении, здание которого было законсервировано в ожидании ремонта. Сквот основали трое московских художников — Герман Виноградов, Андрей Ройтер и Николай Филатов. Они устроились работать в закрытый детсад сторожами, а затем организовали в здании художественные мастерские и творческие пространства.

«У нас во владении оказался двухэтажный особняк в центре Москвы с огромным запущенным садом. (…) К нам присоединились художники, деятели андеграундного кино, музыканты из Москвы и Петербурга. На два года это место стало центром художественной жизни», — отмечал Виноградов в беседе со СМИ.

Время от времени в «Детском саду» действительно гостили известные личности. Если верить Виноградову, среди них были братья Олейниковы, Евгений Юфит, Тимур Новиков, Жанна Агузарова. Тем не менее вскоре о сквоте начали активно писать в прессе, после чего команду основателей уволили, а воду и свет в здании отключили.

Известный сквот развалился, но придал стимул развитию целого направления. Последователи сквоттинга создавали и более коммерческие проекты, например, еще одно известное пространство — «Милютинский сквот», существовавший в 2015–2016 годах. Некоторые его жильцы платили арендную плату. Со временем по всей стране начали появляться пространства, в которых нелегалы жили почти бесплатно, а сквоттинг стал неотъемлемой частью андеграундной культуры столицы.

Художники, анархисты и бомжи

Современные московские сквоты создают стихийно. Для начала основатели подыскивают подходящее помещение, например, заброшенный коттедж, муниципальное учреждение или этажи многоэтажек. После туда приглашают новых обитателей через сарафанное радио.

По словам бывшего обитателя сквота Андрея, иногда для проверки места на наличие законных жильцов устраивают своеобразный тест: например, бьют оконные стекла или забивают замки, чтобы потом проверить, устранят ли неполадки. Если ничего не починили, значит помещение пустует.

В отличие от советских времен, сейчас жизнь в сквотах выбирают не только творческие личности, хотя и их по-прежнему хватает.

«В сквотах встречается весьма разношерстная публика. Это место, где ты можешь быть свободен от рамок общества, заниматься чем хочешь и жить по своим правилам, а подобное привлекает самых разных людей. Они притягиваются в одно место и создают своеобразную общину. Свободные художники и музыканты всегда будут жить в таких местах, но с годами понятие «сквот» во многом утратило свою романтику», — считает Андрей.

Сейчас в Москве и ее окрестностях в сквотах живут анархисты и активисты со своеобразным взглядом на мир, которым некуда пойти, путешественники и автостопщики, а еще обычные бомжи. Встречаются порой и охотники за острыми ощущениями или просто любопытные.

«Бывает, жильцы между собой конфликтуют из-за разницы взглядов, а иногда наоборот находят друг друга. Я знаю несколько историй, когда в таких «общагах» образовывались пары, а некоторые соседи были не против случайного секса. Иногда в идейных сквотах у жильцов установлены определенные правила, например, они не могут употреблять спиртное и наркотики, в то время как в других отрываются по полной», — уточняет бывший житель сквота.

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В спартанских условиях

Московские сквоты отыскать непросто: их жильцы рассказывают об общинах только приближенному кругу лиц. Кроме того, такие коммуны существуют недолго. В среднем сквот может прожить несколько месяцев или год. Община может развалиться по различным причинам, например, из-за проблем с полицией, которая может выдворить поселенцев из заброшенного здания.

Живут сквоттеры в весьма спартанских условиях. Как и полагается, в большинстве «заброшек» — обшарпанные стены, старые полы и двери, проблемы с проводкой и водой. Тем не менее некоторые местные умельцы умудряются решить и эту проблему.

«У нас был парень, который хорошо справлялся с ролю электрика. В заброшенном загородном доме он обеспечивал нас светом — залезал на деревья и накидывал провода. Некоторые умудряются даже оживить сантехнику. Конечно, все зависит от ситуации, но иногда такие неполадки реально устранить. Встречаются помещения с изначально рабочими ванной и туалетом, но там чаще всего предлагают жить по договоренности или на коммерческих условиях. Такие локации выбиваются из понятия «сквот», но и там может присутствовать его дух», — уточняет Андрей.

В организованных сквотах может существовать график уборки, в то время как в более свободных общинах убираются по желанию. Зачастую люди здесь работают на временных подработках или не имеют работы вовсе, поэтому деньги на бытовые расходы они добывают по-разному — могут влезть в долги или что-то украсть. Иногда жители сквота скидываются в «общак», но порой тратят свои деньги самостоятельно.

Что касается еды, то многие сквоттеры — вегетарианцы. Обычно они покупают еду в магазинах, но некоторые практикуют фриганство (фриганы ищут продукты питания и другие материальные блага на свалках или в мусорных баках). Зато в некоторых творческих пространствах могут устраивать мини-концерты и вечеринки.

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Проблемы с законом

Из-за проблем с законом сквоттерам приходится часто искать новое место, поэтому некоторые коммуны умудряются сменить по три-пять локаций, пока не распадутся. Иногда же обитатели «заброшки» просто разбредаются на несколько дней по знакомым и ждут, пока все снова не станет спокойно, а затем возвращаются на предыдущую точку.

Иногда сквоты разгоняют и без привлечения сотрудников правоохранительных органов. В 2009 году граждане без определенного места жительства покалечили одного из сквоттеров, захвативших расселенную хрущевку на востоке Москвы.

Российское право предусматривает ответственность за захват земельного участка — об этом говорится в статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, по мнению юристов, самовольное занятие жилого или нежилого помещения может стать составом преступления, предусмотренного статьей 330 Уголовного кодекса — «Самоуправство».

При этом сквоттеры почти не имеют шансов завладеть захваченным жильем. В статье 234 Гражданского кодекса указано, что граждане и юридические лица, захватившие недвижимое имущество и открыто им владеющие, могут приобрести право собственности на него, если проживут в нем в течение 15 лет. Однако юрист Александр Малютин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что суд обычно отказывает в удовлетворении подобных заявлений.

Иногда сквоттеры пользуются статьей 234 ГК РФ, чтобы одержать победу в спорах с соседями или полицией. Они советуют друг другу ссылаться на статью и акцентировать внимание на том, что захватчики здания ни от кого не скрываются.

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